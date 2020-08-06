Зеленский обсудил с инвесторами строительство дата-центра и водородного завода

Президент Владимир Зеленский встретился с инвесторами, которые планируют реализовать в Украине ряд проектов - в частности, построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт, ветроэлектростанцию ​​и завод по электролизному производству водорода.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что представители Yom Capital Ltd планируют построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт.

В то же время представители компании NBT - ветроэлектростанцию ​​мощностью 800 МВт и мощности по электролизному производству водорода на 200 МВт на территории Запорожской области.

"Объем инвестиций, привлеченных для строительства ветроэлектростанции, составит более 1,2 млрд евро, а для производства водорода - более 300 млн евро", - говорится в сообщении.

Также на встрече присутствовал представитель проектной компании ООО "Н2".

По словам Зеленского, сейчас работа власти направлена ​​на то, чтобы построить новую страну.

"Страну с инвестициями. Когда мы говорим об инвестициях, мы говорим не о деньгах. Мы говорим прежде всего о проектах. Проекты, которые дают возможность повышать имидж Украины, предоставляют рабочие места", - сказал он.

"Очень хотелось бы, чтобы такие встречи, которых бывает в жизни много, превращались из теоретических вещей на практические", - добавил президент.

CEO компании NBT Юар Викен напомнил, что NBT в Украине работает много лет и уже инвестировала 400 млн евро, а инвестиции в размере 1,2 млрд евро планирует сделать осенью этого года.

Напомним:

Ранее и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода.

Экономическая правда