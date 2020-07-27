Буславец: Рассмотрим вопрос строительства завода по производству водорода

И.о. главы Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода.

Об этом она сказала на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования и просчитывать свои возможности на несколько шагов вперед", - отметила Буславец.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности в Германию.

В июле ЕС утвердил стратегию внедрения возобновляемого водорода, которая предусматривает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. Он может быть источником энергии там, где использование электричества затруднено.

На этапе с 2020 по 2024 в ЕС предусматривается установление водородных электролизеров как минимум на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода.