Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине

Президент Беларуси раскритиковал открытие рынка земли в Украине и заявил, что никогда не пойдет на приватизацию земель сельхозназначения.

Об этом он сказал в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Спрос на продовольствие в мире растет. Крестьянский труд всегда будет востребованным. Дальнейшее развитие получит и сельхозпроизводство. Всячески нужно помочь крестяьнам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения.

В этом просто нет никакой необходимости: любому желающему предлагается аренда - иди, работай, а резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом: зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?", - заявил Лукашенко.

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Напомним:

4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения. Тогда подписантами выступили депутаты "Батькивщины" и "За майбутне".

31 марта Верховная Рада Украины приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.

Экономическая правда