Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталов
Президент Владимир Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталов, проведение судебной и правоохранительной реформ.
Об этом он сообщил на съезде партии "Слуга народа" передает Интерфакс-Украина.
"Впереди еще много работы. Часть сделана, остальное, что мы обещали людям, мы должны сделать стопроцентно.
Я уверен в вас, и вы это сделаете. Это и налоговая реформа, и амнистия капиталов, судебная и правоохранительная реформы.
Качественная медицина, наконец, качественное образование, качественный уровень жизни ", - сказал он.
Напомним:
В мае Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, закон примут до конца года.
"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - заявил президент.
Зеленский сказал, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.
Ранее в интервью ЭП Данил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет платной и власти планируют привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua