Президент Владимир Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталов, проведение судебной и правоохранительной реформ.

Об этом он сообщил на съезде партии "Слуга народа" передает Интерфакс-Украина.

"Впереди еще много работы. Часть сделана, остальное, что мы обещали людям, мы должны сделать стопроцентно.

Я уверен в вас, и вы это сделаете. Это и налоговая реформа, и амнистия капиталов, судебная и правоохранительная реформы.

Качественная медицина, наконец, качественное образование, качественный уровень жизни ", - сказал он.

Напомним:

В мае Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, закон примут до конца года.

"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - заявил президент.

Зеленский сказал, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

Ранее в интервью ЭП Данил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет платной и власти планируют привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.