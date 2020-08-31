Чистая прибыль "Газпрома" во 2 квартале 2020-го упала на 50%

Чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности во 2 квартале 2020 года упал на 50% - до 149,168 млрд рублей.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом, квартальная выручка российского концерна снизилась до 1163,316 млн рублей, при прогнозе в 1136 млн рублей.

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - ред.) "Газпрома" упал до 93,853 миллиарда рублей.

В то же время прибыль по курсовым разницам составила 266,288 млрд рублей.

А свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 326,349 млрд рублей (прогноз - 342 млрд рублей).

Напомним:

Российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному с "Северным потоком-2".