Все разделы
Укр / Рус

Чистая прибыль "Газпрома" во 2 квартале 2020-го упала на 50%

Понедельник, 31 августа 2020, 15:16
 

Чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности во 2 квартале 2020 года упал на 50% - до 149,168 млрд рублей.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом, квартальная выручка российского концерна снизилась до 1163,316 млн рублей, при прогнозе в 1136 млн рублей.

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - ред.) "Газпрома" упал до 93,853 миллиарда рублей.

В то же время прибыль по курсовым разницам составила 266,288 млрд рублей.

А свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 326,349 млрд рублей (прогноз - 342 млрд рублей).

Напомним:

Российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному с "Северным потоком-2".

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Газпром

powered by lun.ua
Материалы по теме
Партнер "Северного потока-2" допускает срыв проекта 11 августа 2020, 17:02
Цена экспорта "Газпрома" продолжила падение ниже уровня рентабельности 10 августа 2020, 16:27
"Nord Stream 2": Польша оштрафовала "Газпром" на 57 миллионов долларов за нежелание сотрудничать 3 августа 2020, 09:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!