"Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по "Северному потоку-2"

Российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному с "Северным потоком-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Газпром" 24 августа подал апелляцию в польский суд на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK о штрафе на 48 млн евро по делу, связанному со строительством "Северного потока-2".

Напомним, в начале месяца Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования.

Дело касается рассмотрения в деле строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie (Швейцария), Uniper, OMV, Shell и Wintershall (все - Нидерланды).

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2".

В польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

В "Газпроме" заявляют, что регулятор в рамках расследования попросил предоставить информацию, которая не связана с предметом расследования.

"ПАО" Газпром "в своем ответе попросило UOKiK предоставить обоснование правомерности запроса такой информации, но не получило его", - утверждают в компании.

Ранее UOKiK так же оштрафовал компанию Engie - на 172 млн злотых. Польская сторона отмечает, что другие четыре компании сотрудничают и оказывают запрашиваемую информацию.

Напомним, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен работать в соответствии с регуляциями ЕС и не имеет права на исключение.

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