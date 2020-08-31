Более 6 тысяч школ не подключены к оптическому интернету – Минцифры

Минцифры вместе с Минобразования направило местным администрациям письмо о необходимости срочного подключения к интернету 2 тысяч школ за счет финансирования из образовательной субвенции.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Минцифры Александр Шелест, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня в Украине более 6000 школ не имеет оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного обучения. Совместными усилиями совместно с Министерством образования и науки, а также с местными администрациями мы определили перечень из 2 тысяч школ, требующих первоочередного подключения", - подчеркнул Шелест.

По его словам, эти 2000 школ расположены в населенных пунктах, которые не имеют никакого оптического провайдера. Соответственно, нормального подключения к сети нет не только у школ, но и в непосредственно учащихся и педагогического состава.

В Минцифры добавили, что подключение школ к сети интернет - задача местной власти, и средства на это должны выделяться из областных и местных бюджетов. В том числе, на это может быть направлено финансирование из остатков образовательной субвенции на начало бюджетного периода.

"По предварительным оценкам, на подключение этих 2 тысяч школ к интернету необходимо 700-720 млн грн, при этом остатки образовательной субвенции на 1 января составили более 5 млрд грн. То есть денег в местных бюджетах вполне достаточно. Более того, по состоянию на 1 июля года эти остатки увеличились и составили 8 млрд грн", - подчеркнул Шелест.

"Согласно европейской стратегии "гигабитного общества", все образовательные учреждения должны быть подключены к скоростному интернету со скоростью как минимум 1 Гб/сек. В Украине сегодня нет суперразвитой системы удаленного обучения, соответственно, спрос может быть немного ниже, и наши рекомендации - немного проще", - отметил заместитель министра цифровой трансформации.

По его словам, Минцифры рекомендует подключать школы на скорости не менее 100 мб/сек, но с возможностью ее увеличения в будущем без замены сетевого оборудования.

Напомним:

Более 4 миллионов украинский проживают в населенных пунктах, где нет ни одного работающего оптического провайдера, более 65% сел не покрытые широкополосным доступом в интернет (ШПД).

Экономическая правда