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"МАУ" на этой неделе выполнит спецрейсы в Майами и Нью-Йорк

Понедельник, 3 августа 2020, 14:54
 

Авиакомпания "МАУ" выполнит спецрейсы из Киева в Нью-Йорк и Майами (США) и в обратном направлении с 3 по 7 августа.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит специальные рейсы в Нью-Йорк (JFK) 3 и 7 августа в 11:25, в Майами (MIA) - 5 августа в 13:00. Из Нью-Йорка в Киев рейсы будут улетать также 3 и 7 августа в 17:45, из Майами в Киев 5 августа в 23:55 по местному времени", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что путешествия этими рейсами будут возможны только в экономическом классе обслуживания.

Напомним:

МАУ отменила полеты по шести маршрутам и сократила программу по еще семи направлениях до 15 августа 2020 года.

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АэроСвит

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