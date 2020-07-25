МАУ оновила графік польотів: скасовані 6 маршрутів, ще 7 скорочені

МАУ скасувала польоти по шести маршрутах і скоротила програму по ще семи напрямках до 15 серпня 2020 року.

Про це повідомляє avianews.

В авіакомпанії подібні зміни пояснили тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на 2 тижні для списку країн, включно з Україною.

Повністю польоти будуть скасовані з Києва до Ларнаки, Берлін, Тбілісі, Праги, Відня і Кишинів.

МАУ скоротить до одного рейсу на тиждень польоти з Києва до Ніцци, Риму, Мілану, Неаполю, Мюнхену, Мадриду, Барселони.

Частота по іншим анонсованим міжнародними маршрутами залишиться без змін.

Внутрішня програма польотів МАУ до 15 серпня буде включати два напрямки. Рейси з Києва до Одеси будуть виконуватися по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

З Києва в Херсона авіакомпанія буде літати по середах, п'ятницях і неділях, з Херсона до Києва - по понеділках, четвергах і суботах.