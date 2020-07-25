МАУ оновила графік польотів: скасовані 6 маршрутів, ще 7 скорочені
МАУ скасувала польоти по шести маршрутах і скоротила програму по ще семи напрямках до 15 серпня 2020 року.
Про це повідомляє avianews.
В авіакомпанії подібні зміни пояснили тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на 2 тижні для списку країн, включно з Україною.
Повністю польоти будуть скасовані з Києва до Ларнаки, Берлін, Тбілісі, Праги, Відня і Кишинів.
МАУ скоротить до одного рейсу на тиждень польоти з Києва до Ніцци, Риму, Мілану, Неаполю, Мюнхену, Мадриду, Барселони.
Частота по іншим анонсованим міжнародними маршрутами залишиться без змін.
Внутрішня програма польотів МАУ до 15 серпня буде включати два напрямки. Рейси з Києва до Одеси будуть виконуватися по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.
З Києва в Херсона авіакомпанія буде літати по середах, п'ятницях і неділях, з Херсона до Києва - по понеділках, четвергах і суботах.
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