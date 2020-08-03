Нацагенство госслужбы предложило Нефьодову работать в Агентстве зоны отчуждения

Национальное агентство госслужбы (НАГС) предложило экс-главе таможни Максиму Нефьодову три вакантные должности, одна из которых - начотдела Агентства зоны отчуждения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил от НАГС три предложения вакантных должностей, которые они должны мне пердоставить перед тем как уволить по статье 87-1:

- начальник управления Госказначейства

- замначальник отдела Агентства Зоны Отчуждения

- замначальника управления Агентства Энергоэффективности.

Как вы думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на 3-4 ступени. Или возвращаться в бизнес?", - пишет Нефьодов.

Также он пояснил, что упрощенно госструктура управления выглядит следующим образом: руководитель-заместитель-департамент-управление-отдел-рядовые сотрудники.

Так как Нефьодова де-юро "вывели за штат", НАГС должно было предложить ему вакансии для продолжения работы на госслужбе.

Напомним:

Нефьодов просит суд восстановить его в должности главы Государственной таможенной службы.

24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.

20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.

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Экономическая правда