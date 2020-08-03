Нацагенство госслужбы предложило Нефьодову работать в Агентстве зоны отчуждения
Национальное агентство госслужбы (НАГС) предложило экс-главе таможни Максиму Нефьодову три вакантные должности, одна из которых - начотдела Агентства зоны отчуждения.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Получил от НАГС три предложения вакантных должностей, которые они должны мне пердоставить перед тем как уволить по статье 87-1:
- начальник управления Госказначейства
- замначальник отдела Агентства Зоны Отчуждения
- замначальника управления Агентства Энергоэффективности.
Как вы думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на 3-4 ступени. Или возвращаться в бизнес?", - пишет Нефьодов.
Также он пояснил, что упрощенно госструктура управления выглядит следующим образом: руководитель-заместитель-департамент-управление-отдел-рядовые сотрудники.
Так как Нефьодова де-юро "вывели за штат", НАГС должно было предложить ему вакансии для продолжения работы на госслужбе.
Напомним:
Нефьодов просит суд восстановить его в должности главы Государственной таможенной службы.
24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.
В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.
20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.
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Экономическая правда
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