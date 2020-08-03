Официальный курс: гривня подешевела к евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,78 евро (на 30 июля - 32,54 гривни).

Напомним:

За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривни за доллар до 27,69.

Официальный курс гривни к евро ослаб почти на 2,69 гривни: 1 июля курс составлял 29,86 грн, а уже 29-го - 32,45 грн.

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

Экономическая правда