Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение Совета министров Беларуси от 27 августа №503.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 47,5 долл за 1 т (ранее - 46,9 долл- ЭП).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с 25,7 до 26,1 долл за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с 14 до 14,2 долл за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

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