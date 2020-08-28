Фонд гарантирования снова попытается продать масляные активы "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил, что 31 августа состоится повторная продажа пула активов АО "Дельта Банк" на площадке "Дебтекс Украина", начальная цена лота - 460,26 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что в составе пула - 14 прав требования по кредитным договорам и 7 имущественных прав по кредитам, а также дебиторская задолженность.

В обеспечении по кредитам - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка и АО "Укрэксимбанк".

Начальная цена лота - 460,26 млн грн. Торги пройдут по голландской моделью аукциона.

"Речь идет о продаже именно кредитов и прав требования, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге по ним. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами.

В частности, в залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39,354 м² и земельный участок площадью 8,58 га, на котором расположена эта недвижимость; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездным железнодорожным путям и морскому транспортному порта; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перегрузке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположенный на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями", - пояснили в ФГВФЛ.

Все эти объекты расположены в Одесской области.

Напомним:

В июле Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу кредиты и права требования Дельта Банка. В обеспечении по кредитам - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которыми ранее интересовался владелец агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский.

Ранее компания Веревского ООО "ФК" Скай "стала победителем аукциона по продаже этого пула активов Дельта Банка на 4,9 млрд грн, предложив за него 182,5 млн грн (соответственно скидка составляла 96%).

Впоследствии НБУ и Фонд гарантирования признали, что торги прошли с манипуляциями и отменили результаты торгов.

Этому предшествовал предыдущий аукцион, где "Скай" Веревского согласился заплатить за эти же активы 906 млн гривен, однако впоследствии соглашение заблокировала компания, которая не участвовала в торгах.

После этого разгорелся скандал. В процесс вмешались недовольные продажей вкладчики "Дельта банка". Фонд заявил, что, вероятно, торги состоялись по определенному сговору. Он обратился к НБУ и Укрэксимбанка с предложением не признавать результаты торгов.

Собеседники ЭП, близкие к фонда, признали, что торги прошли с манипуляциями.

По мнению представителей фонда, близких к процессу торгов, Веревский не собирался платить за эти активы 906 млн грн.

"В тех торгах участвовала компания "Фингрупп фактор ", которая подняла цену до стартовой - 897 млн грн. Затем" Скай" Веревского повысила ее на 1% до 907 млн грн, но эти деньги Веревский не заплатил и, судя по всему, не собирался.

В фонд принесли составленный задним числом судебный иск, в котором торги признавались недействительными. "Кернелу" просто надо было сорвать торги.Вероятно, после этого ее представители провели переговоры с конкурентами, а потом купили актив с таким большим дисконтом", - объясняет собеседник ЭП, близкий к Фонду гарантирования.

Историю с продажей масложировых активов Дельта Банка расследовало ГБР.

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Экономическая правда