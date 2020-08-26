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Кабмин назначил нового главу "Укртрансбезопасности"

Среда, 26 августа 2020, 15:30
 

Кабмин на заседании 26 августа назначил Евгения Прокопчука главой Госслужбы Украины по безопасности на транспорте ( "Укртрансбезпекы").

Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в ВР Василий Мокан.

По его словам, Прокопчук назначили путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Согласно поданной декларации, до этого Прокопчук был гендиректором госпредприятия "Кривбасспромводоснабжение" (Кривой Рог).

Отметим, что Кабмин 2 июля уволил Александра Погорелого с должности главы "Укртрансбезопасности" и назначил и.о. главы Никиту Лагунина.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.

Экономическая правда

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Кабмин дороги

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