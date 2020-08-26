Банки выдали 5,5 миллиарда кредитов по программе "5-7-9%": какую сумму ожидают на конец года

По состоянию на 28 августа малый и средний бизнес получил 5,5 миллиарда гривен кредитов по программе "5-7-9%".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"В мае правительство обновило и расширило программу доступных кредитов для малого и среднего бизнеса "5-7-9%".

Сегодня мы видим, что инициатива президента действительно работает, ведь есть первые 5 млрд грн доступных кредитов....

Ожидаем, что уже в этом году у нас будет и 7, и 9, и даже более миллиардов гривен выданных в виде доступных кредитов для украинских предпринимателей", - пишет Шмыгаль.

Также по его словам из общей суммы, 1 млрд грн было выдано на инвестиционные нужды.

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Напомним:

Верховная Рада поддержала за основу и отправила на подготовку ко второму чтению законопроект №3659 о портфельных госгарантиях, на 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд грн.