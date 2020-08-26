"Интерпайп" Пинчука выкупила свои евробонды на 97 миллионов долларов
Компания Interpipe Holdings Plc Виктора Пинчука частично погасила еврооблигации-2024 под 10,25% на общую сумму 97 млн долларов в рамках реструктуризации долгов.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
"25 августа 2020 года эмитент выкупил 97 млн долларов США своих непогашенных облигаций на их основную сумму вместе с начисленными процентами, но исключая накопленный доход на дату погашения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что остальная задолженность по облигациям сейчас составляет 113,69 млн долларов.
Напомним:
В первом квартале 2020 года компания Виктора Пинчука "Интерпайп" получила убыток в трубном сегменте, тогда как деятельность железнодорожного дивизиона компании была прибыльной.
Экономическая правда
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