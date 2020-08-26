"Интерпайп" Пинчука выкупила свои евробонды на 97 миллионов долларов

Компания Interpipe Holdings Plc Виктора Пинчука частично погасила еврооблигации-2024 под 10,25% на общую сумму 97 млн ​​долларов в рамках реструктуризации долгов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"25 августа 2020 года эмитент выкупил 97 млн ​​долларов США своих непогашенных облигаций на их основную сумму вместе с начисленными процентами, но исключая накопленный доход на дату погашения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что остальная задолженность по облигациям сейчас составляет 113,69 млн долларов.

Напомним:

В первом квартале 2020 года компания Виктора Пинчука "Интерпайп" получила убыток в трубном сегменте, тогда как деятельность железнодорожного дивизиона компании была прибыльной.

Экономическая правда