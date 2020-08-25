Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 894 миллиона

На аукционе 25 августа Министерство финансов привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ в гривне и долларах 894,4 млн грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что срок обращения предлагаемых гособлигаций в гривне - 3 месяца, в долларах США - 1,2 года.

От размещения гривнеих 3-месячных бумаг в госбюджет привлекли 78,5 млн грн, средневзвешенная доходность не изменилась и составила 7,0%.

В то же время от размещения номинированных в долларах ОВГЗ привлекли 30 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,5%.

Напомним:

На аукционе 18 августа Министерство финансов привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ в гривне и долларах 2,507 млрд грн в эквиваленте.

Экономическая правда