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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда

Вторник, 18 августа 2020, 17:02
 

На аукционе 18 августа Министерство финансов привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ в гривне и долларах 2,507 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Минфина.

Отмечается, что инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также - долларовые ОВГЗ со сроком погашения 8 апреля 2021 года.

Средневзвешенная доходность по полугодовым бумагам составила 7,82%, по 2-летним - 10,14%.

От продажи 6-месячных гривневых облигаций в госбюджет привлекли 999,5 млн грн, от размещения 2-летних бумаг - 663,7 млн грн.

В то же время от продажи долларовых облигаций привлекли почти 31 млн долларов под 3,39%.

Напомним:

На аукционах по продаже ОВГЗ 11 августа Минфин привлек в госбюджет 10,123 млрд грн в эквиваленте.

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Минфин ОВГЗ

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