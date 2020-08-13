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Белорусские облигации обвалились на фоне протестов и угрозы санкций

Четверг, 13 августа 2020, 16:47
 

Облигации Республики Беларусь упали на торгах на бирже на фоне протестов после президентских выборов и возможных санкций со стороны США и ЕС.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Отмечается, что облигации "Беларусь-07" с погашением в 2025 году упали в цене на 2,15% - это наибольшее падение за всю историю их оборота.

"Падают и другие белорусские бонды. "Беларусь-04" и "Беларусь-03" с погашением в 2022 году упали на 1,5% и 1,3% соответственно", - говорится в сообщении.

 

Напомним:

В Беларуси после выборов президента 9 августа 5-е сутки продолжаются акции протеста, которые сопровождались столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.

Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскюу представители власти вывезли в Литву.

После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.

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Беларусь облигации

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