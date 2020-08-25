Стадион "Черноморец" использовали для вывода 8,3 миллиардов из "Имэксбанка"

Бывший владелец стадиона "Черноморец" и президент одноименного футбольного клуба Леонид Климов вывел из собственного "Имэксбанка" 8,3 млрд грн, переписав стадион под залог для 41 кредитного договора.

Об этом говорится в статье ЭП.

"В 2011 году стадион обеспечивал один кредитный договор на 70 млн грн, в 2012 году - пять договоров на 480 млн грн, в сентябре 2014 года - до 18 сделок на 3,03 млрд грн, а с декабря 2014 стадион обеспечивал выполнение 41 кредитного договора на 8,3 млрд грн", - говорится в материале.

"Имэксбанк" признали банкротом в 2015 году.

ЭП ранее уже писала, что 90% балансовой стоимости банка составляли кредиты, предоставленные различным компаниям в течение 2011-2014 годов. Конечным бенефициаром большинства заемщиков был владелец банка Леонид Климов.

Многие из этих займов были обеспечены спортивной ареной. Объем сделок, где был заставлен стадион "Черноморец", значительно вырос в сентябре-декабре 2014 года - как раз перед выводом банка с рынка.

Отмечается, что в последние месяцы 2014 года из банка вывели высоколиквидные залоги (ипотека, недвижимость, нежилые здания) через расторжение договоров залога. Впоследствии некоторые бывшие залогодатели и заемщики изменили состав учредителей на граждан Молдовы (жителей города Басарабяска. - ЭП) и перерегистрировались в другие области Украины.

При этом, хотя государство и получило стадион в собственность, контролировать его продолжали структуры, связанные с Климовым.

"Сначала это была компания, которой в последние дни декабря 2014 года стадион передали в доверительное управление. Позже по договоренности ФГВФЛ и Федерации футбола туда вошла управляющая компания ФФУ.

Однако, по словам собеседника в фонде, это ничего не изменило", - говорится в статье.

"Юридически ФФУ туда зашли, но физически - нет. Они ничего не контролировали и не контролируют", - отметил собеседник ЭП.

Отметим, что в апреле 2020 года уже экс-тренер ФК "Черноморец" Остап Маркевич в одном из интервью рассказывал о финансовых проблемах клуба и его руководства.

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Экономическая правда