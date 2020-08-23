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Битва за TikTok: владельцы собираются обжаловать решение Трампа в суде

Воскресенье, 23 августа 2020, 16:14
 

Китайский владелец TikTok Bytedance в понедельник подаст в суд на администрацию президента США.

Об этом пишет Reuters.

Компания рассчитывает обжаловать указ президента Дональда Трампа, запрещающий финансовые операции гражданам США с Bytedance.

"Чтобы гарантировать, что верховенство закона не будет нарушено и что к нашей компании и пользователям относятся справедливо, у нас нет другого выбора, кроме как оспорить указ через судебную систему", ‒ сообщили в компании.

Напоминаем:

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют TikTok и WeChat.

Также Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.

В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

Читайте также: Удалить TikTok: почему США хотят заблокировать популярную китайскую соцсеть

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США Трамп

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