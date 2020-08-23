На следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть законопроект о госгарантии по кредитам, который упростит доступ малого и микробизнеса к получению банковских займов.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив, сообщает Укринформ.

"Банковская залог - это один из крупнейших барьеров, котрый не позволяет бизнесу быстро и просто получить кредит", - отметила она.

Ковалив надеется, что во вторник в парламенте будет принят закон, который позволит кредиты для малого и микробизнеса, для которого государство будет гарантировать 80% кредитного портфеля.

"Это будет следующим шагом, который позволит нам сделать доступность финансирования", - сказала заместитель главы Офиса Президента.

Напоминаем:

Верховная Рада не поддержала законопроект №3598 о государственных гарантиях на портфельной основе, отправив его на подготовку к повторному первому чтению.

Вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное обеспечение. Речь идет о механизме льготного обеспечения, прописанном в законопроектах №3420 и №3419. Бюджетный комитет рассмотрел их и отправил в Минфин. По информации источников издания, Минфин внес правки и готов предложить депутатам эту идею.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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