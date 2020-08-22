Зеленский считает, что повышение "минималки" в короткие сроки будет опасным
Президент Владимир Зеленский считает, что минимальную заработную плату опасно увеличивать в короткие сроки, однако по его мнению государственный бюджет выдержит такое увеличение.
Об этом он сообщил в интервью "Украина 24".
"Это не просто обещания. 5 тыс. грн - это первое увеличение. Мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тыс. грн. Небезопасно это делать в короткие сроки. Но правительство и Национальный банк уверены, что в начале 2021 года минимальная зарплата будет на уровне 6 тыс. грн, а потом в середине года - 6,5 тыс. грн", - рассказал Зеленский.
Напоминаем:
Правительство предлагает до июля 2021 года повысить минимальную зарплату на треть.
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