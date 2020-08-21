Премьер про "Укрзализныцю": Должна решать свои проблемы самостоятельно

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что "Укрзализныця" попала в турбулентность в связи с коронавирусом, но должна решать свои проблемы самостоятельно, без вмешательства государства.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Если есть коммерческое предприятие, которое попало в турбулентность, безразлично, монополист или нет, он должен решать свои проблемы самостоятельно. Укрзализныця не исключение. Внутренние реформы она должна проводить как обычный бизнес. Для этого и проводится ее корпоратизация", - подчеркнул премьер.

По его словам, реформа корпоратизации государственных предприятий, которая проходит в Украине, "призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на этих предприятиях".

Шмыгаль добавил, что вскоре в УЗ появится новый руководитель, "который выиграл серьезный кадровый конкурс".

"Человек сейчас проходит спецпроверку и думаю, что уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", - отметил он.

"Перед руководителем Укрзализныци стоять задача внутреннего реформирования, потому что коронакризис очень больно ударил по предприятию. Практически были остановлены пассажирские перевозки. При их убыточности, они покрывали большую часть постоянных затрат предприятия.

Но дальше существовать в такой запутанной бизнес-модели с пассажирскими и грузовыми перевозками, как сейчас, Укрзализныця не может. Нужно отделять направления и наводить там порядок, привлекая инвесторов и иностранный опыт", - подчеркнул премьер.

Напомним:

По данным ЭП, на рассмотрение Кабмина на главу УЗ подадут кандидатуру Владимира Жмака.

Владимир Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

"Укрзализныця" нуждается 50 миллиардов гривень государственной поддержки ежегодно, заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

По итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн - отрицательно на финансово-экономические показатели УЗ влияет вынужденная остановка деятельности в связи с карантином.

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).