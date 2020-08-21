Приватбанк обновил структуру правления: Диджитал подчинили главе

Набсовет Приватбанка 20 августа утвердил новую структуру правления банка - в новой структуре 8 членов правления, функции развития Диджитал подчинены главе правления.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В новой структуре 8 членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии", - говорится в сообщении.

"Стратегия Приватбанка сконцентрирована на предоставлении услуг мирового класса физическим лицам - среди клиентов банка насчитывается почти половина украинцев - а также на разработке и предоставлении полного спектра услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Поэтому была создана должность члена правления по развитию бизнеса.

Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка - член правления по развитию бизнеса - будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов", - пояснили в банке.

Отмечается, что ПриватБанк видит своей задачей развитие ориентированного на клиента подхода на основе цифровых услуг по всем направлениям работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг всех своих сотрудников.

"С учетом этой приоритетной задачи, функции развития Диджитал подчинены главе правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса", - добавили в Приватбанке.

Таким образом, в обновленной структуре правления Приватбанка следующие позиции:

председатель правления,

заместитель председателя правления по вопросам финансов,

заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,

член правления по операционным вопросам,

член правления по вопросам управления рисками,

член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,

член правления по развитию информационных технологий,

член правления по развитию бизнеса.

Напомним:

Ранее член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за государственного ограничения зарплаты.

Экономическая правда