Приватбанк обновил структуру правления: Диджитал подчинили главе
Набсовет Приватбанка 20 августа утвердил новую структуру правления банка - в новой структуре 8 членов правления, функции развития Диджитал подчинены главе правления.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В новой структуре 8 членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии", - говорится в сообщении.
"Стратегия Приватбанка сконцентрирована на предоставлении услуг мирового класса физическим лицам - среди клиентов банка насчитывается почти половина украинцев - а также на разработке и предоставлении полного спектра услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Поэтому была создана должность члена правления по развитию бизнеса.
Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка - член правления по развитию бизнеса - будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов", - пояснили в банке.
Отмечается, что ПриватБанк видит своей задачей развитие ориентированного на клиента подхода на основе цифровых услуг по всем направлениям работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг всех своих сотрудников.
"С учетом этой приоритетной задачи, функции развития Диджитал подчинены главе правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса", - добавили в Приватбанке.
Таким образом, в обновленной структуре правления Приватбанка следующие позиции:
- председатель правления,
- заместитель председателя правления по вопросам финансов,
- заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,
- член правления по операционным вопросам,
- член правления по вопросам управления рисками,
- член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,
- член правления по развитию информационных технологий,
- член правления по развитию бизнеса.
Напомним:
Ранее член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за государственного ограничения зарплаты.
Экономическая правда
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