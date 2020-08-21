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Приватбанк обновил структуру правления: Диджитал подчинили главе

Пятница, 21 августа 2020, 15:37
 

Набсовет Приватбанка 20 августа утвердил новую структуру правления банка - в новой структуре 8 членов правления, функции развития Диджитал подчинены главе правления.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В новой структуре 8 членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии", - говорится в сообщении.

"Стратегия Приватбанка сконцентрирована на предоставлении услуг мирового класса физическим лицам - среди клиентов банка насчитывается почти половина украинцев - а также на разработке и предоставлении полного спектра услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Поэтому была создана должность члена правления по развитию бизнеса.

Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка - член правления по развитию бизнеса - будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов", - пояснили в банке.

Отмечается, что ПриватБанк видит своей задачей развитие ориентированного на клиента подхода на основе цифровых услуг по всем направлениям работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг всех своих сотрудников.

"С учетом этой приоритетной задачи, функции развития Диджитал подчинены главе правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса", - добавили в Приватбанке.

Таким образом, в обновленной структуре правления Приватбанка следующие позиции:

  • председатель правления,
  • заместитель председателя правления по вопросам финансов,
  • заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,
  • член правления по операционным вопросам,
  • член правления по вопросам управления рисками,
  • член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,
  • член правления по развитию информационных технологий,
  • член правления по развитию бизнеса.

Напомним:

Ранее член правления "ПриватБанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за государственного ограничения зарплаты.

Экономическая правда

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Приватбанк

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