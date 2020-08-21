Первые 18 из 78 спиртовых заводов готовят к аукциону
Первые 18 из 78 спиртовых объектов уже проходят активную подготовку к аукциону, остальные - также будут постепенно выводиться на продажу.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
"Наша главная задача - качественно подготовить объекты спиртовой отрасли к приватизации, раскрыть потенциальным инвесторам всю необходимую информацию о них, выставить их на честный и прозрачный аукцион.
Ожидаем высокой конкуренции, ведь совсем скоро перед инвесторами откроется уникальная возможность "зайти" на прибыльный рынок, который до сих пор был годами закрыт и монополизирован", - говорится в сообщении.
Напомним:
Первый завод ГП "Укрспирт" будет продан в сентябре 2020 года, общая стоимость заводов госпредприятия - 2-2,5 миллиарда гривень.
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