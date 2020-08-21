Минфин: На ​​борьбу с коронавирусом уже потратили 25 миллиардов

На мероприятия, связанные с противодействием COVID-19, уже осуществлено расходов на почти 25 млрд грн.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачено НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

"По Фонду борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млн гривен", - рассказал замминистра.

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Экономическая правда