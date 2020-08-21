СБУ уже три года расследует диверсию на "Мотор Сичи", но не отчитывается о результатах
Служба безопасности Украины продолжает осуществлять досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич" с 2017 года без обнародования результатов.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос проекта "Марлин".
На уточняющий вопрос, сообщалось ли в рамках данного расследования о подозрениях, в СБУ не ответили.
"Другие запрашиваемые сведения в соответствии со ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора, пока такого разрешения не получено", - сообщила руководитель Управления СБУ взаимодействия со СМИ и общественностью Елена Гитлянская.
Напомним, еще в апреле 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в компании "Мотор Сич" в связи с подозрением в подготовке к диверсии.
По имеющимся у СБУ данным, представители китайской компании Skyrizon Aircraft развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии "Мотор Сич".
"Представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - заявили в СБУ в 2018 году .
Само уголовное производство открыто еще в июле 2017 года по статьям 14 "Подготовка к преступлению" и статье 113 "Диверсия" Уголовного кодекса.
В 2018 году на акции "Мотор Сичи" был наложен арест, который длится до сих пор.
В марте этого года адвокаты китайской компании пытались отменить арест акций, но Шевченковский райсуд г. Киева отказал.
Недавно дочерняя компания китайской Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".
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Экономическая правда
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