"Мотор Сич" хотели разрушить - Служба безопасности

Служба безопасности Украины во вторник провела обыски у компании "Мотор Сич" в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, Службой безопасности расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия "Мотор Сич".

По имеющимся у СБУ данным, представители иностранной компании строят современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.

"Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сичи", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо", - говорится в сообщении.

Сотрудниками спецслужбы установлено, что продажа контрольного пакета акций "Мотор Сичи" осуществлялся в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций.

"В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, обеспечивающий превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - заявили в СБУ.

Как отмечается, в рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно полученному постановлению суда, был наложен арест на пакет акций "Мотор Сичи" в 56%.

"С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБУ 23 апреля провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг ПАО "Мотор Сич", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в понедельник Служба безопасности проводила обыски у компании "Мотор Сич" в Запорожье. Обыски проводились в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев ранее рассказал, как работает завод на оккупированной территории.

В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.

Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.