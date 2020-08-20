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Гривня обесценивается второй день подряд

Четверг, 20 августа 2020, 18:25
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 21 августа на уровне 27,48 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 евро (на 20 августа - 32,60 гривни).

Напомним:

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Экономическая правда

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