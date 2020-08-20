Гривня на закрытии межбанка укрепилась

20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,35 - 27,38 гривни;

Евро - 32,36 - 32,39 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,30 - 27,59 гривни. Евро покупают по 32,16 гривни, продают по 32,65 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,39 - 27,49 гривни, евро - 32,29 - 32,43 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 августа на уровне 27,32 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 19 августа - 32,50 гривни).

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Экономическая правда