Boeing впервые с ноября 2019 года получил заказ на самолет 737 MAX

Американский авиапроизводитель Boeing получил первый в 2020 году заказ на поставку лайнеров 737 MAX - 2 самолета продали польской чартерной авиакомпании Enter Air с возможностью приобретения еще двух лайнеров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что компании заключили соглашение, касающееся ситуации с прекращением полетов 737 MAX после двух аварий лайнеров этой модели.

Условия соглашения не раскрываются, но в компаниях заявили, что оно предусматривает пересмотр расписания поставок ранее заказанных самолетов в соответствии с текущими рыночными условиями и компенсацию в нескольких формах.

Напомним:

Американский производитель самолетов Boeing в июле 2020 года не получил ни одного нового заказа на самолеты и поставил заказчикам только 4 лайнера..