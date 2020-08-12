Boeing у липні не отримав жодного замовлення на літаки
Американський виробник літаків Boeing у липні 2020 року не отримав жодного нового замовлення на літаки та поставив замовникам лише 4 лайнери.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що клієнти Boeing у липні скасували замовлення на 43 літаки 737 MAX, польоти яких все ще припинені.
У червні Boeing передав клієнтам 10 літаків, в травні - 4.
Як пише The Wall Street Journal, низькі обсяги поставок пов'язані з логістичними труднощами, які виникли в результаті пандемії коронавірусу.
Також повідомляється, що авіакомпанії не прагнуть купувати нові літаки на тлі слабкого попиту на авіаперевезення, який також обумовлений пандемією.
Водночас європейський конкурент Boeing - Airbus - в липні поставив 49 літаків і отримав замовлення на 4 повітряних судна.
Нагадаємо:
Американський авіаконцерн Boeing зафіксував падіння поставок комерційних літаків у другому кварталі 2020 року на 78% в річному вираженні.
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