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Boeing у липні не отримав жодного замовлення на літаки

Середа, 12 серпня 2020, 12:57
 

Американський виробник літаків Boeing у липні 2020 року не отримав жодного нового замовлення на літаки та поставив замовникам лише 4 лайнери.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що клієнти Boeing у липні скасували замовлення на 43 літаки 737 MAX, польоти яких все ще припинені.

У червні Boeing передав клієнтам 10 літаків, в травні - 4.

Як пише The Wall Street Journal, низькі обсяги поставок пов'язані з логістичними труднощами, які виникли в результаті пандемії коронавірусу.

Також повідомляється, що авіакомпанії не прагнуть купувати нові літаки на тлі слабкого попиту на авіаперевезення, який також обумовлений пандемією.

Водночас європейський конкурент Boeing - Airbus - в липні поставив 49 літаків і отримав замовлення на 4 повітряних судна.

Нагадаємо:

Американський авіаконцерн Boeing зафіксував падіння поставок комерційних літаків у другому кварталі 2020 року на 78% в річному вираженні.

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авіа Boeing

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