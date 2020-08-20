Кабмин усилит контроль за посредниками по трудоустройству за рубежом

Кабмин утвердил критерии, по которым будут оценивать степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 19 августа, передает пресс-служба Минэкономики.

Согласно документу, периодичность проведения плановых мероприятий госконтроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.

"Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор именно на предотвращение негативных последствий и опасностей для людей.

Кроме того, данное решение позволит уменьшить административное давление на бизнес", - заявили в Минэкономики.

Напомним:

Сейчас в Украине еженедельно регистрируется около 5000 ФЛП и тысячи новых компаний, в то же время украинцев все активнее приглашают на работу за границу - за последний месяц количество вакансий за рубежом выросло на 20%.

Экономическая правда