Все разделы
Укр / Рус

Кабмин усилит контроль за посредниками по трудоустройству за рубежом

Четверг, 20 августа 2020, 13:45
 

Кабмин утвердил критерии, по которым будут оценивать степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 19 августа, передает пресс-служба Минэкономики.

Согласно документу, периодичность проведения плановых мероприятий госконтроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.

"Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор именно на предотвращение негативных последствий и опасностей для людей.

Кроме того, данное решение позволит уменьшить административное давление на бизнес", - заявили в Минэкономики.

Напомним:

Сейчас в Украине еженедельно регистрируется около 5000 ФЛП и тысячи новых компаний, в то же время украинцев все активнее приглашают на работу за границу - за последний месяц количество вакансий за рубежом выросло на 20%.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин работа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам +" – Сытник 20 августа 2020, 13:01
Кабмин предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей 19 августа 2020, 19:50
Кабмин хочет расширить программу помощи по частичной безработице 19 августа 2020, 17:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!