Кабмин усилит контроль за посредниками по трудоустройству за рубежом
Кабмин утвердил критерии, по которым будут оценивать степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства 19 августа, передает пресс-служба Минэкономики.
Согласно документу, периодичность проведения плановых мероприятий госконтроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.
"Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор именно на предотвращение негативных последствий и опасностей для людей.
Кроме того, данное решение позволит уменьшить административное давление на бизнес", - заявили в Минэкономики.
Напомним:
Сейчас в Украине еженедельно регистрируется около 5000 ФЛП и тысячи новых компаний, в то же время украинцев все активнее приглашают на работу за границу - за последний месяц количество вакансий за рубежом выросло на 20%.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua