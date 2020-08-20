Повышение "минималки" будет стоить госбюджету 4 миллиарда

Повышение зарплат и должностного оклада работников бюджетной сферы будет стоить бюджету 4 миллиарда гривень.

Об этом сообщают аналитики Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Почти половина этой суммы расходов на зарплаты - это дополнительные потребности на финансирование зарплат в образовании, что будет обусловлено повышением МЗП и должностных окладов, еще треть - в здравоохранении. Это - те сектора, где работает больше всего бюджетников.

Часть расходов планируют профинансировать за счет средств, сэкономленных на обслуживании госдолга (из-за курсовых колебаний потребности на обслуживание уменьшились на 3,46 млрд грн.). Еще часть расходов (0,54 млрд грн) - "чистое" увеличение расходов бюджета, Минфин предлагает финансировать за счет увеличения поступлений от НДФЛ (на 0,46 млрд грн) и от НДС (на 0,08 млрд грн).

Данное увеличение плановых поступлений и расходов на зарплаты ожидается несмотря на то, что, согласно данным Госказначейства, за январь-июль 2020 доходы государственного бюджета является на 30,4 млрд грн меньше, чем планировалось.

То есть бюджету не хватает этой суммы, чтобы профинансировать уже те расходы, которые заложены в текущий бюджет.

Аналитики отмечают, что, учитывая дополнительные расходы бюджета на это повышение, можно сделать вывод, что повышение МЗП и должностных окладов в бюджетной сфере на 1% приводит к 683 млн грн дополнительных расходов из Государственного бюджета.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил Зеленский.