Кабмин упростил процедуру весового контроля для "Укртрансбезопасности"
Правительство разрешило осуществлять габаритно-весовой контроль (ГВК) одним сотрудником "Укртрансбезопасности" с привлечением должностных лиц Нацполиции, Укравтодора и балансодержателей пунктов ГВК.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что сейчас штат "Укртрансбезопасности" насчитывает менее 200 работников и этого недостаточно.
"Пока реализуется этот переход на автоматический ГВК, важно обеспечить действенный весовой контроль имеющимися ресурсами", - объясняет министр.
Также он заявил, что кроме устройства систем взвешивания в движении, ведомство меняет систему штрафов и ожидает принятия нового закона.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.
"Мы знаем о большой проблеме - мы строим (автодороги. - ред.), А "товарищи" из Укртрансбезопасности - не все, но в целом - они разрушают.
Так что не контролируют перегружены перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", - сказал президент, общаясь с представителями СМИ.
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