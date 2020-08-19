SpaceX Маска привлекла рекордные 1,9 миллиарда долларов инвестиций

Компания SpaceX Илона Маска получила рекордное финансирование в размере 1,9 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете, который компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Подчеркивается, что это самый большой на сегодня раунд инвестирования в SpaceX. После вливания этих средств акционерный капитал компании составляет 46 млрд долларов.

Как пишет Reuters, спрос инвесторов усиливается благодаря развитию спутниковой платформы Starlink, которую разрабатывает SpaceX. До конца 2020 года этот проект должен обеспечить высокоскоростной интернет в Канаде и США.

Напомним:

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Экономическая правда