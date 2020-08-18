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SpaceX вшосте повторно використала ракету-носій

Вівторок, 18 серпня 2020, 18:55
 

Важка ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 58 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє SpaceX.

Починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink SpaceX вивела на орбіту групу інтернет-супутників вже одинадцятий раз. Тепер загальна кількість супутників досягає 653 космічних апарати.

Зазначається, що наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором в світі.

В рамках програми SpaceX з проведення супутніх запусків ракета Falcon 9 також вивела на орбіту три малих космічних апарати масою 100 кг дистанційного зондування Землі SkySat компанії Planet Lab.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася вже вшосте, зробила успішну керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You.

SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета.

Загальна сума інвестицій в проект оцінюється в 10 млрд доларів.

Економічна правда

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SpaceX Falcon 9 Маск

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