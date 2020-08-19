Правительство выделит еще 117 миллионов на реконструкцию аэропорта "Одесса"

Кабинет министров планирует дополнительно выделить 117 миллионов гривен для ускорения реконструкции взлетной полосы одесского аэропорта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Кабмин наработал решение, которое позволит ускорить завершение реконструкции взлетной полосы аэропорта Одесса, который уже прибывает на завершающей стадии.

Будет дополнительно выделено 117 млн грн на проектно-сметную документацию ", - сообщил премьер.

Отдельно Шмыгаль отметил, что предложит включить в государственной целевой программы развития аэропортов возможность по проектированию строительства аэропорта Мукачево.

Напомним:

В декабре 2019-го Генеральная прокуратура и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одесса и офисных помещений предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.

Правоохранители искали доказательства завышения объемов и стоимости ремонтных работ на территории аэропорта, которые могли привести к незаконной прибыли на сумму более 11 млн грн.

В 2018-м году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что реконструкцию международного аэропорта "Одесса" планируют полностью завершить в 2019 году.