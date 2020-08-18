Курс гривни продолжает уверенно укрепляться
Вторник, 18 августа 2020, 18:25
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 19 августа на уровне 27,23 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,50 евро (на 18 августа - 32,37 гривни).
Напоминаем:
18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,27 - 27,29 гривни.
Экономическая правда
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