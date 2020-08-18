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Курс гривни продолжает уверенно укрепляться

Вторник, 18 августа 2020, 18:25
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 19 августа на уровне 27,23 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,50 евро (на 18 августа - 32,37 гривни).

Напоминаем:

18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,27 - 27,29 гривни.

Экономическая правда

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