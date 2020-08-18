Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,27 - 27,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;

Евро - 32,61 - 32,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,40 гривни. Евро покупают по 32,03 гривни, продают по 32,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,30 - 27,37 гривни, евро - 32,18 - 32,43 гривни.

Напомним:

18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

18 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 12:55 установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Экономическая правда