Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
18 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,27 - 27,29 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;
Евро - 32,61 - 32,63 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,40 гривни. Евро покупают по 32,03 гривни, продают по 32,50 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,30 - 27,37 гривни, евро - 32,18 - 32,43 гривни.
Напомним:
18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
18 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 12:55 установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
Экономическая правда
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