Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 10 миллиардов
На аукционах по продаже ОВГЗ 11 августа Минфин привлек в госбюджет 10,123 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения в 3 месяца и 3 года, а также один выпуск в полтора года, номинированный в долларах США.
"От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4882 млн грн, трехлетних - 2,7 млн грн. Средневзвешенная доходность составила 7% и 10% соответственно.
189Ю8 млн долларов были привлечены от размещения ОВГЗ номинированных в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,6%", - говорится в сообщении.
Напомним:
Министерство финансов по итогам размещения облигаций внутреннего госзайма 4 августа привлекло в бюджет 10,25 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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