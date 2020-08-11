Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 10 миллиардов

На аукционах по продаже ОВГЗ 11 августа Минфин привлек в госбюджет 10,123 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения в 3 месяца и 3 года, а также один выпуск в полтора года, номинированный в долларах США.

"От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4882 млн грн, трехлетних - 2,7 млн грн. Средневзвешенная доходность составила 7% и 10% соответственно.

189Ю8 млн долларов были привлечены от размещения ОВГЗ номинированных в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,6%", - говорится в сообщении.

Напомним:

Министерство финансов по итогам размещения облигаций внутреннего госзайма 4 августа привлекло в бюджет 10,25 миллиарда гривен.

Экономическая правда