Эксперты сравнили кредит Cargill для Кабмина с размещением облигаций госзайма

По сравнению с размещением облигаций внутреyнего госзайма кредит правительства на 250 млн евро от Cargill имеет более высокие проценты, однако больший срок привлечения средств.

Об этом сообщают аналитики Киевской школы экономики.

В 2020 году Cargill предоставит Украини среднесрочные кредиты сроком 3 года (со ставкой 5,95%) и 5 лет (со ставкой 6,85%).

В прошлом году условия были несколько выгоднее:

2-летний заем на 100 млн евро под 5,15% годовых

5-летний заем на 150 млн евро под 6,25% годовых.

То есть, по сравнению с прошлым годом, стоимость финансирования выросла.

Например, для для 5-летнего займа разница - 60 б.п.

Ставки по валютным ОВГЗ, которые размещает правительство, также значительно ниже, - но и сроки привлечения средств меньше, что означает, что Минфину нужно значительно чаще занимать этот объем средств (а значит - повышает его риски).

Так, последнее размещение в евро состоялось 9 июня со сроком погашения 11 месяцев и ставкой 2.2% (объем привлеченных средств - 353 млн евро).

Среди долларовых ОВГЗ последнее размещение состоялось 11 августа сроком на 1.5 года под 3,6% годовых (объем привлеченных средств - 189,8 млн долл. США). Это - самые длинные долларовые ОВГЗ с начала года.

"Таким образом, привлекательность кредитов Cargill заключается прежде всего в относительно длинном сроке привлечения", - резюмируют аналитики.