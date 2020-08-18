Эксперты сравнили кредит Cargill для Кабмина с размещением облигаций госзайма
По сравнению с размещением облигаций внутреyнего госзайма кредит правительства на 250 млн евро от Cargill имеет более высокие проценты, однако больший срок привлечения средств.
Об этом сообщают аналитики Киевской школы экономики.
В 2020 году Cargill предоставит Украини среднесрочные кредиты сроком 3 года (со ставкой 5,95%) и 5 лет (со ставкой 6,85%).
В прошлом году условия были несколько выгоднее:
2-летний заем на 100 млн евро под 5,15% годовых
5-летний заем на 150 млн евро под 6,25% годовых.
То есть, по сравнению с прошлым годом, стоимость финансирования выросла.
Например, для для 5-летнего займа разница - 60 б.п.
Ставки по валютным ОВГЗ, которые размещает правительство, также значительно ниже, - но и сроки привлечения средств меньше, что означает, что Минфину нужно значительно чаще занимать этот объем средств (а значит - повышает его риски).
Так, последнее размещение в евро состоялось 9 июня со сроком погашения 11 месяцев и ставкой 2.2% (объем привлеченных средств - 353 млн евро).
Среди долларовых ОВГЗ последнее размещение состоялось 11 августа сроком на 1.5 года под 3,6% годовых (объем привлеченных средств - 189,8 млн долл. США). Это - самые длинные долларовые ОВГЗ с начала года.
"Таким образом, привлекательность кредитов Cargill заключается прежде всего в относительно длинном сроке привлечения", - резюмируют аналитики.
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