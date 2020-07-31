Україна увійде до топ-5 світових експортерів зерна – прогноз

Протягом наступних 10 років Україна продовжить покращувати свої позиції на світовому ринку зерна і, потенційно, увійде до топ-5 країн експортерів зернових, збільшивши свою частку до 14%.

Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Очікується, що на світовому ринку збережеться тенденція до збільшення виробництва зернових. У зв'язку зі збільшенням врожайності світове виробництво зросте на 375 млн тонн і перевищить 3 млрд тонн, зокрема, виробництво пшениці збільшиться на 86 млн тонн - до 839 млн тонн.

За прогнозами, виробництво пшениці в Україні на кінець 2029 року сягне 34 млн тонн або 4,1% світового виробництва. Для порівняння, в 2019 році виробництво пшениці становило 28 млн тонн або 3,7% світового виробництва.

Незважаючи на те, що посівні площі під пшеницею, очікувано, залишаться майже незмінними, нарощування виробництва буде досягнуто за рахунок збільшення продуктивності на 20%. Також очікується, що Україна і надалі буде збільшувати експорт пшениці, і на кінець 2029 року буде становити близько 25 млн тонн.

Завдяки збільшенню врожайності Україна продовжить зміцнювати свої позиції як один зі світових лідерів-експортерів, і на кінець 2029 року частка України на світовому ринку становитиме близько 12%. Таким чином, в кінці 2029 року Україна буде обіймати 6-е місце з виробництва пшениці і розділить з Канадою 4-е місце за обсягом її експорту.

За прогнозами Організації, світове виробництво кукурудзи збільшиться на 193 млн тонн - до 1,3 млрд тонн. Україна і далі буде збільшувати обсяги виробництва кукурудзи.

До кінця 2029 року виробництво кукурудзи в Україні збільшиться на 14% - до 39 млн тонн, або 3% світового виробництва (7 місце в світі). Посівні площі під кукурудзу залишаться незмінними, а продуктивність збільшиться.

Очікується, що частка України в світовому експорті кукурудзи трохи зменшиться - з 17% в 2019 році до 16% в 2029 році. При цьому, Україна має намір збільшити обсяги експорту кукурудзи до 31 млн тонн (4 місце в світі).

"Що стосується інших зернових, таких як ячмінь, овес і жито, то на кінець наступного десятиліття прогнозується світове збільшення їх виробництва до 319 млн тонн. В Україні очікується збільшення загального виробництва цих культур більш ніж на 1 млн тонн - до 11,6 млн тонн, в результаті чого наша країна буде і надалі утримувати 8 місце з виробництва цих зернових.

Експорт збільшиться з 5,2 млн тонн в 2019 році - до 6,4 млн тонн в 2029 році, тим самим зміцнюючи свої позиції на світовому ринку і обіймаючи 5 місце в світі", - зазначили в УКАБ.

Нагадуємо:

Найбільшим вантажовідправником зерна в сезоні 2019-2020 стала компанія "Кернел" - 7,98 мільйона тонн, що становить 13,29% ринку.

Економічна правда