"Приватбанк" розширює послугу видачі готівки на касах супермаркетів

Приватбанк у партнерстві з Mastercard з 1 серпня розширює можливості послуги "Готівка на касі" - отримання грошей з банківських карток на касах торгових точок.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За словами керівника напрямку по роботі з торговими підприємствами Приватбанку Євгена Васильцова, тепер зняти готівку можна буде також в POS-терміналах Приватбанку на касах супермаркетів "Сільпо", "Фора" та Varus.

"Зручний і швидкий доступ до готівкових коштів на касі торгової точки - без необхідності шукати банкомат - отримують власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) та інших українських банків різних платіжних систем.

Для того щоб зняти готівку на касі торгової точки, необхідно лише оплатити товар банківською карткою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки за одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Після підтвердження операції введенням PIN-коду банківської картки касир видасть чеки з деталями покупки товару і видачі готівки", - пояснили у Приватбанку.

Зазначається, що пілотний проєкт "Готівка на касі" був запущений в Україні Приватбанком і Mastercard в партнерстві з АЗК WOG і Приватбанком в січні 2019 року.

Економічна правда