"Минус 15 миллионов долларов в год": эксперты о возможной остановке экспорта сладостей в Турцию

Украина на фоне введения Турцией дополнительной пошлины на импорт кондитерской продукции в размере от 15% до 20% может прекратить экспорт кондитерской продукции в эту страну и потерять от этого $15 млн в год,

Об этом в комментарии для Интерфакс-Украина сообщил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.



"Укркондпром" направил письмо в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на имя заместителя министра, торгового представителя Украины Тараса Качки в котором сообщил о том, что решение Турции о введении дополнительной пошлины приведет к прекращению украинского кондитерского экспорта в Турцию.

Потери Украины могут достичь $15 млн. Мы ожидаем ответа со стороны нашего государства на указанное решение Турции", - сказал он.



Глава ассоциации отметил, что Украина при вступлении в ВТО подписала с Турцией двусторонний протокол о взаимном доступе на рынок на неравноправных для себя условиях по торговле сладостями.



"Украина согласилась применять в отношении турецких кондизделий пошлины в размере от 5 до 15% в зависимости от группы товаров, в то время как аналогичные украинские товары Турция облагает пошлиной на уровне 35-45%, причем страна взымает достаточно сложные для расчета пошлины – кроме адвалорных и специфических пошлин также применяется дополнительная пошлина на агрокомпоненты.

Но несмотря на тот факт, что Турция применяет гораздо большие пошлины по отношению к нам, мы имеем паритетный торговый оборот", - пояснил Балдынюк.



По данным ассоциации, в прошлом году экспорт кондитерских изделий из Украины в Турцию вырос на 20% по сравнению с 2018 годом - до 7,12 тыс. тонн. Турция в 2019 году вошла в топ-10 импортеров украинской кондитерской продукции, ее доля от общего объема кондитерского экспорта составила 3%.

Украина импортировала из Турции в 2019 году 7,56 тыс. тонн кондитерской продукции, что на 13% больше показателя 2018 года.



В первом полугодии 2020 экспорт украинских кондизделий в Турцию вырос на 2,7% и составил 3,06 тыс. тонн при средней цене экспорта 1,81 $/кг.



Глава "Укркондпрома" заметил, что Турция серьезно занимается поддержкой своих экспортеров - это и преференциальные режимы, и зоны свободной торговли с третьими странами.

Также экспортеры платят намного меньше налогов внутри страны, кроме того, государство частично компенсирует расходы, которые несет экспортер, например, оплачивает стенды на ведущих выставках.

Напомним:

20 августа вступает в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Украинский бизнес просит власть вмешаться.