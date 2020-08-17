Новый владелец стадиона "Черноморец" рассказал, как планирует развивать объект

Американская компания Allrise Capital - новый владелец стадиона "Черноморец" - заявила, что обязуется сохранить стадион как объект спортивной инфраструктуры Украины, зарабатывать планируют, в частности, от проведения матчей, продажи билетов и организации событий.

Об этом заявили в пресс-офисе компании в Украине в ответ на запрос ЭП.

"Такие спортивные объекты зарабатывают от проведения матчей, продажи билетов, аренды помещений, культурных и развлекательных событий. Стадион также будет участвовать в социальных проектах Одессы и Украины", - заявили представители компании.

Отметим, что комплекс зданий и сооружений, который купила Allrise Capital, кроме самой футбольной арены, включает в том числе и отель общей площадью 9817 квадратных метров.

Учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, в СМИ распространялась информация, что комплекс могли купить для переоборудования отеля под казино. Но в компании эту версию не подтверждают.

"Казино и игорный бизнес? Скорее всего, этого не будет - мы всегда учитываем социальную составляющую своей деятельности и как наш бизнес влияет на жизнь людей", - заявили в ответ на вопрос ЭП.

В Allrise Capital также подтвердили, что 100% акций компании принадлежат Владимиру Евсееву. В компании добавили, что он живет и работает в США после эмиграции из РФ.

В пресс-офисе американского инвестора также рассказали о планах компании относительно футбольного клуба "Черноморец", который проводит свои домашние матчи на одноименном стадионе.

"Футбольный клуб "Черноморец" - это легендарная часть истории Одессы, это жизнь и душа одесситов. Мы это понимаем и не можем вот так взять и выбросить историю Одессы на улицу.

Мы ведем переговоры с руководством клуба. И пока они продолжаются, клуб, конечно же, будет принимать домашние матчи на стадионе "Черноморец", - пояснили в Allrise Capital.

В компании подчеркнули, что в случае достижения договоренности с нынешним владельцем клуба Леонидом Климовым о передаче команды, готовы в дальнейшем финансировать надлежащее содержание и развитие клуба.

"Компания предварительно оценивает такие дополнительные инвестиции в около 10 млн долларов на начальной стадии развития с перспективой дальнейшего увеличения".

По словам пресс-службы, уже ведутся переговоры по привлечению таких ведущих мировых консультантов в области спорта, как Deloitte Sports Advisory, Revolution Sports и 451 FC.

ЭП готовит материал о процессе продажи стадиона и о его новом владельце, который выйдет в ближайшее время.

Напомним:

16 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор купли-продажи одесского стадиона "Черноморец". Покупателем стала компания ALLRISE CAPITAL из Соединенных Штатов Америки.

Новый владелец одесского стадиона "Черноморец" - американская инвестиционная компания "Allrise Capital Inc." - планирует инвестировать в стадион 10 млн долларов, выход на прибыльность ожидают в течение 5 лет.

Алексей Павлыш, ЭП