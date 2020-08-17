УЗ возобновляет курсирование еще одного поезда на западе Украины

С 22 августа "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №601/602 Львов - Солотвино (Закарпатская область), приобрести билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении движение будет возобновлено с 23 августа - по нечетным числам.

Поезд будет делать остановки, в частности на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

"Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - говорится в сообщении.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним:

"Укрзализныця" с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев - Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Экономическая правда