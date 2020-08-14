УЗ с 19 августа возобновляет курсирование поезда Киев – Запорожье
"Укрзализныця" с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев - Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева - 20 августа и будет курсировать через день.
"Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.
В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, также усилили обработку постельного белья во время стирки.
"В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - добавили в компании.
Подчеркивается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.
Напомним:
"Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины.
Экономическая правда
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