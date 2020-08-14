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УЗ с 19 августа возобновляет курсирование поезда Киев – Запорожье

Пятница, 14 августа 2020, 10:33
 

"Укрзализныця" с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев - Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева - 20 августа и будет курсировать через день.

"Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, также усилили обработку постельного белья во время стирки.

"В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - добавили в компании.

Подчеркивается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.

Напомним:

"Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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