Цены на нефть растут на фоне ожиданий встречи ОПЕК +

На фоне ожиданий заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК + на этой неделе цены на нефть эталонных марок в понедельник, 17 августа, повышаются.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные торгов.

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:19 (по Киеву) октябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по 45,20 долларов за баррель - это на 0,4 доллара (0,89%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 8:19 (по Киеву) подорожали на 0,44 доллара (1,05%) - до 42,45 долларов за баррель.

"Цены на нефть в пятницу снизились, однако продемонстрировали рост по итогам недели: Brent прибавила 0,9%, WTI - 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство на прошлой неделе снизило прогноз нефтяного спроса на 2020-2021 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК +, запланированного на 19 августа.

"Ожидается, что встреча ОПЕК + на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - пишут аналитики OCBC.

Также сообщается, что количество действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172.

Напомним:

Международная межправительственная организация ОПЕК увеличила оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 миллиона баррелей в сутки.